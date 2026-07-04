San Francisco Unicorns Cricket Team Players

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San Francisco Unicorns

Ilyas, Mohammad

Pakistan

Lister, Benjamin

New Zealand

Seifert, Tim

New Zealand

Esterhuizen, Connor

South Africa

Hamilton, Jahmar

Anguilla

Gore, Karima

USA

Henry, Matt

New Zealand

Watson, Shane

Australia

Inglis, Josh

Australia

Ahmed, Abrar

Pakistan

Ashwin, Ravichandran

India

Cummins, Pat

Australia

Allen, Finn

New Zealand

Bartlett, Xavier

Australia

Hardie, Aaron

Australia

Connolly, Cooper

Australia

Shepherd, Romario

Guyana

Short, Matt

Australia

Fraser-McGurk, Jake

Australia

Couch, Brody L

Australia

Siddle, Peter

Australia

Azam, Hammad

Pakistan

Ganeshka, Saideep

Plunkett, Liam

England

Anderson, Corey

New Zealand

Roux, Carmi le

South Africa

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

USA

Zia-ul-Haq

Pakistan

Gomel, Aakarshit

India

Drysdale, Juanoy

USA

Khan, Hassan

Pakistan

Mudassar, Ghulam

Pakistan

Pretorius, Lhuan-dre

South Africa

Peake, Oliver

Australia

Stow, Callum

Australia

Brown, Achilles

Immanuel, Anirudh

Ganesh, Saideep

United states