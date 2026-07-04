Follow us
Ilyas, Mohammad
Pakistan
Lister, Benjamin
New Zealand
Seifert, Tim
Esterhuizen, Connor
South Africa
Hamilton, Jahmar
Anguilla
Gore, Karima
USA
Henry, Matt
Watson, Shane
Australia
Inglis, Josh
Ahmed, Abrar
Ashwin, Ravichandran
India
Cummins, Pat
Allen, Finn
Bartlett, Xavier
Hardie, Aaron
Connolly, Cooper
Shepherd, Romario
Guyana
Short, Matt
Fraser-McGurk, Jake
Couch, Brody L
Siddle, Peter
Azam, Hammad
Ganeshka, Saideep
Plunkett, Liam
England
Anderson, Corey
Roux, Carmi le
Krishnamurthi, Sanjay Prasad
Zia-ul-Haq
Gomel, Aakarshit
Drysdale, Juanoy
Khan, Hassan
Mudassar, Ghulam
Pretorius, Lhuan-dre
Peake, Oliver
Stow, Callum
Brown, Achilles
Immanuel, Anirudh
Ganesh, Saideep
United states