Corey James Anderson

Corey James Anderson

all rounder

Full name:Corey James Anderson
Nationality:New Zealand
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm medium fast

Teams

2026 Teams

Auckland Aces

Hobart Hurricanes

Mi New York

San Francisco Unicorns

USA

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1349315385152
Innings234321615258
Overs217.0247.360.0525.3290.0141.3
Balls------
Maidens3410099130
Runs6591502495167517081282
Wickets166014406936
Avg41.1825.0335.3541.8724.7535.61
SR81.3724.7525.7178.8225.2123.58
Eco3.036.068.253.185.889.06
BB452752
4w020020
5w010120
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches1349315385152
Innings2245248979133
Not outs15410824
Runs6831109485286219882770
Balls Faced12011020351487419922002
Avg32.5227.7224.2536.222825.41
SR56.86108.72138.1758.7199.79138.36
Fours948630387163172
Fifties442131110
Sixies1455265085167
Highest1161319416713195
Hundreds110410

Corey James Anderson Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Corey Anderson News

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If you want to know more about the life of cricketer Corey Anderson, here you can find all the latest news about him, what cricket matches he has played, how he has played and what he is doing to set new records in cricket.

‌MLR vs HH I Twitter applauds Hobart Hurricane’s steady win against minnows Renegades in the Big Bash League

‌MLR vs HH I Twitter applauds Hobart Hurricane’s steady win against minnows Renegades in the Big Bash League

Hobart Hurricanes successfully chased the target of 148 runs against the Melbourne Renegades despite Jordan Cox and Jonathan Wells' 66-run partnership. Sam Hain and Corey Anderson’s 84-run partnership set the tone for the chase leading to successive triumphs in the Big Bash League.

Corey Anderson10:36 AM, 05 December, 2020

Corey Anderson announces New Zealand retirement; signs up with USA’s Major League Cricket

Corey Anderson03:41 PM, 16 April, 2020

Both Virat Kohli and Rohit Sharma are great captains, attests Corey Anderson

Corey Anderson07:31 PM, 05 March, 2020

Everest Premier League postponed due to Coronavirus epidemic

Corey Anderson12:12 AM, 26 April, 2018

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