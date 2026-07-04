T10 ECI Spain, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T10 ECI Spain, Women

Sellars, Molly

Syed, Uswa

Spain

Chilonga, Payal

Spain

Berejo, Naomi Hillman

Mirza, Tashiba

Spain

Brown-Carrera, Amy

Spain

Naseeb, Muskan

Spain

Fowler, Elspeth

Spain

Saleem, Aliza

Kaur, Jaspreet

Butt, Hifsa

Kaur, Simranjit

Muhammad, Memoona

Spain

Azmat, Aneesa

Spain

Hashmi, Hamna

Mandava, Keeranmai

Rymer, Jessica

Rameshan, Anupama

Cholasseri, Shamla

Santhosh, Aneeta

Bhandari, Prativa

Budhathoki, Sanjana

Arooja, Stella Mary

Pariyar, Ashma

Theeng, Rojina

Sagi, Visha

Khatri, Sushma Dahal

Karel, Shweta

Saifee, Ashmaan

Austria

Chamundaiah, Soujanya Bangalore

Austria

Komati, Sriya

Austria

Bhullar, Harjiva

Austria

Uca, Busra

Austria

Zepeda, Andrea-Mae

Austria

Sabu, Priya

Austria

Simpson-Parker, Hannah

Austria

Stiglitz, Jo Antoinette

Austria

Kirkman, Emma Loiuse

Austria

Kattimani, Sushma

Austria

Bhardwaj, Sheetal

Austria

Avdylaj, Valentina

Austria

Pathirannehelage, Mallika Pushpangani Mahadewa

Austria