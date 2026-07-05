Xavier Peter Gabriel

Xavier Peter Gabriel

bowler

Full name:Xavier Peter Gabriel
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2023 Teams

South Castries Lions

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classT20
Matches22
Innings32
Overs21.08.0
Balls--
Maidens30
Runs6845
Wickets01
Avg045
SR048
Eco3.235.62
BB01
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classT20
Matches22
Innings22
Not outs12
Runs56
Balls Faced06
Avg50
SR0100
Fours01
Fifties00
Sixies00
Highest45
Hundreds00

Another Players

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Edmund, Nixon

Edmund, Nixon

Callendar, Collinus

Callendar, Collinus

Callendar, Avalinus

Callendar, Avalinus

Adonis, Kyle

Adonis, Kyle

Daniel, Gilbere

Daniel, Gilbere

Auguste, Swelan

Auguste, Swelan

James, Kenrick

James, Kenrick

Inglis, Wendell

Inglis, Wendell

Leo, Shervon

Leo, Shervon