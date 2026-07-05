Xavier Peter Gabriel
bowler
|Full name:
|Xavier Peter Gabriel
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|right arm fast medium
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|3
|2
|Overs
|21.0
|8.0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|3
|0
|Runs
|68
|45
|Wickets
|0
|1
|Avg
|0
|45
|SR
|0
|48
|Eco
|3.23
|5.62
|BB
|0
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|First class
|T20
|Matches
|2
|2
|Innings
|2
|2
|Not outs
|1
|2
|Runs
|5
|6
|Balls Faced
|0
|6
|Avg
|5
|0
|SR
|0
|100
|Fours
|0
|1
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|4
|5
|Hundreds
|0
|0