T20 St Lucia Premier League
South Castries Lions vs Babonneau Leatherbacks
T20 St Lucia Premier League
SCL
129
BAB
128
South Castries Lions vs Gros Islet Knights
T20 St Lucia Premier League
SCL
194
GRO
169
South Castries Lions vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
SCL
185
CHO
217
Soufriere Titans vs South Castries Lions
T20 St Lucia Premier League
SOU
148
SCL
147
South Castries Lions vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
SCL
152
MON
168
Micoud Eagles vs South Castries Lions
T20 St Lucia Premier League
MIC
179
SCL
94