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First Class England vs England Lions
First Class England vs England Lions Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
England
ENG
1
0
0
1
0
0
D
Opponent
Date
Result
Match link
England Lions
ENG
13 Nov
D
ENG vs ENG First class First Class England vs England Lions Results Score 13.11.2025
England Lions
ENG
1
0
0
1
0
0
D
Opponent
Date
Result
Match link
England
ENG
13 Nov
D
ENG vs ENG First class First Class England vs England Lions Results Score 13.11.2025
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