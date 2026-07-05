First class Cricket Points Table 2026
Tournaments
- County Championship
- CSA 4-Day Series Division 1
- First Class England vs England Lions
- First Class Series Bangladesh A vs West Indies A
- First Class Series New Zealand A vs Australia A
- First Class Series Sri Lanka A vs England Lions
- First Class Series Sri Lanka A vs South Africa A
- Headley-Weekes Tri-Series
- Irani Cup
- Logan Cup
- Plunket Shield
- Ranji Trophy
- Sheffield Shield
- Sri Lanka A vs Australia A
- West Indies Championship