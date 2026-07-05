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First Class Series Bangladesh A vs West Indies A
First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
West Indies A
WI
3
2
1
0
0
4
W
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
Bangladesh A
BANG
30 May
W
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 30.05.2023
Bangladesh A
BANG
23 May
W
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 23.05.2023
Bangladesh A
BANG
16 May
L
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 16.05.2023
Bangladesh A
BANG
3
1
2
0
0
2
L
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Opponent
Date
Result
Match link
West Indies A
WI
30 May
L
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 30.05.2023
West Indies A
WI
23 May
L
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 23.05.2023
West Indies A
WI
16 May
W
BANG vs WI First class First Class Series Bangladesh A vs West Indies A Results Score 16.05.2023
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