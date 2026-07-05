Irani Cup Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Rest of India
Rest of IndiaRES		100100D
OpponentDateResultMatch link
Vidarbha
VidarbhaVID		01 OctDVID vs RES First class Irani Cup Results Score 01.10.2025
Vidarbha
VidarbhaVID		100100D
OpponentDateResultMatch link
Rest of India
Rest of IndiaRES		01 OctDVID vs RES First class Irani Cup Results Score 01.10.2025

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