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ODI Series England vs India, Women
ODI Series England vs India, Women Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
India
IND
3
2
1
0
0
4
W
L
W
Opponent
Date
Result
Match link
England
ENG
22 Jul
W
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 22.07.2025
England
ENG
19 Jul
L
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 19.07.2025
England
ENG
16 Jul
W
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 16.07.2025
England
ENG
3
1
2
0
0
2
L
W
L
Opponent
Date
Result
Match link
India
IND
22 Jul
L
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 22.07.2025
India
IND
19 Jul
W
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 19.07.2025
India
IND
16 Jul
L
ENG vs IND Odi ODI Series England vs India, Women Results Score 16.07.2025
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