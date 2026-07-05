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ODI Series Pakistan vs. New Zealand
ODI Series Pakistan vs. New Zealand Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Pakistan
PAK
5
2
1
2
0
4
L
W
W
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
New Zealand
NZ
07 May
L
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 07.05.2023
New Zealand
NZ
05 May
W
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 05.05.2023
New Zealand
NZ
03 May
W
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 03.05.2023
New Zealand
NZ
29 Apr
D
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 29.04.2023
New Zealand
NZ
27 Apr
D
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 27.04.2023
New Zealand
NZ
5
1
2
2
0
2
W
L
L
D
D
Opponent
Date
Result
Match link
Pakistan
PAK
07 May
W
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 07.05.2023
Pakistan
PAK
05 May
L
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 05.05.2023
Pakistan
PAK
03 May
L
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 03.05.2023
Pakistan
PAK
29 Apr
D
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 29.04.2023
Pakistan
PAK
27 Apr
D
PAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 27.04.2023
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