ODI Series Pakistan vs. New Zealand Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Pakistan
PakistanPAK		521204LWWDD
OpponentDateResultMatch link
New Zealand
New ZealandNZ		07 MayLPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 07.05.2023
New Zealand
New ZealandNZ		05 MayWPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 05.05.2023
New Zealand
New ZealandNZ		03 MayWPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 03.05.2023
New Zealand
New ZealandNZ		29 AprDPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 29.04.2023
New Zealand
New ZealandNZ		27 AprDPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 27.04.2023
New Zealand
New ZealandNZ		512202WLLDD
OpponentDateResultMatch link
Pakistan
PakistanPAK		07 MayWPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 07.05.2023
Pakistan
PakistanPAK		05 MayLPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 05.05.2023
Pakistan
PakistanPAK		03 MayLPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 03.05.2023
Pakistan
PakistanPAK		29 AprDPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 29.04.2023
Pakistan
PakistanPAK		27 AprDPAK vs NZ Odi ODI Series Pakistan vs. New Zealand Results Score 27.04.2023

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