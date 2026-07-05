U19 ODI Series England vs Australia Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Australia
AustraliaAUS		531106LWWWD
OpponentDateResultMatch link
England
EnglandENG		04 SepLENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 04.09.2023
England
EnglandENG		02 SepWENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 02.09.2023
England
EnglandENG		31 AugWENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 31.08.2023
England
EnglandENG		28 AugWENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 28.08.2023
England
EnglandENG		26 AugDENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 26.08.2023
England
EnglandENG		513102WLLLD
OpponentDateResultMatch link
Australia
AustraliaAUS		04 SepWENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 04.09.2023
Australia
AustraliaAUS		02 SepLENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 02.09.2023
Australia
AustraliaAUS		31 AugLENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 31.08.2023
Australia
AustraliaAUS		28 AugLENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 28.08.2023
Australia
AustraliaAUS		26 AugDENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 26.08.2023

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