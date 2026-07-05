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U19 ODI Series England vs Australia
U19 ODI Series England vs Australia Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Australia
AUS
5
3
1
1
0
6
L
W
W
W
D
Opponent
Date
Result
Match link
England
ENG
04 Sep
L
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 04.09.2023
England
ENG
02 Sep
W
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 02.09.2023
England
ENG
31 Aug
W
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 31.08.2023
England
ENG
28 Aug
W
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 28.08.2023
England
ENG
26 Aug
D
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 26.08.2023
England
ENG
5
1
3
1
0
2
W
L
L
L
D
Opponent
Date
Result
Match link
Australia
AUS
04 Sep
W
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 04.09.2023
Australia
AUS
02 Sep
L
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 02.09.2023
Australia
AUS
31 Aug
L
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 31.08.2023
Australia
AUS
28 Aug
L
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 28.08.2023
Australia
AUS
26 Aug
D
ENG vs AUS Odi U19 ODI Series England vs Australia Results Score 26.08.2023
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