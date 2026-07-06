T10 European Cricket League Points Table 2026

Group A

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Dreux Cricket Club
Dreux Cricket ClubDRE		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		26 FebDDRE vs DAR T10 T10 European Cricket League Results Score 26.02.2025
Acc Bucharest
Acc BucharestACC		25 FebDACC vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Peel And St Johns
Peel And St JohnsPEE		25 FebDPEE vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Stari Grad Cc
Stari Grad CcSTA		24 FebDSTA vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		24 FebDDAR vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Roma Cc
Roma CcROM		20 MarDDAR vs ROM T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		20 MarDDAR vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Farmers Cc
Farmers CcFAR		20 MarDDAR vs FAR T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		19 MarDSKA vs DAR T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Vcc
VccVCC		19 MarDDAR vs VCC T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Stari Grad Cc
Stari Grad CcSTA		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		25 FebDDAR vs STA T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Peel And St Johns
Peel And St JohnsPEE		25 FebDSTA vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Dreux Cricket Club
Dreux Cricket ClubDRE		24 FebDSTA vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Acc Bucharest
Acc BucharestACC		24 FebDACC vs STA T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Acc Bucharest
Acc BucharestACC		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Peel And St Johns
Peel And St JohnsPEE		26 FebDACC vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 26.02.2025
Dreux Cricket Club
Dreux Cricket ClubDRE		25 FebDACC vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		25 FebDDAR vs ACC T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Peel And St Johns
Peel And St JohnsPEE		24 FebDACC vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Stari Grad Cc
Stari Grad CcSTA		24 FebDACC vs STA T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Peel And St Johns
Peel And St JohnsPEE		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Acc Bucharest
Acc BucharestACC		26 FebDACC vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 26.02.2025
Stari Grad Cc
Stari Grad CcSTA		25 FebDSTA vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Dreux Cricket Club
Dreux Cricket ClubDRE		25 FebDPEE vs DRE T10 T10 European Cricket League Results Score 25.02.2025
Acc Bucharest
Acc BucharestACC		24 FebDACC vs PEE T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		24 FebDPEE vs DAR T10 T10 European Cricket League Results Score 24.02.2025

Group B

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Austrian Cricket Tigers
Austrian Cricket TigersAUSCT		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
AL Fatah
AL FatahFAT		01 MarDAUSCT vs FAT T10 T10 European Cricket League Results Score 01.03.2025
Byron
ByronBYR		28 FebDAUSCT vs BYR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		28 FebDAUSCT vs HOR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
AL Fatah
AL FatahFAT		27 FebDFAT vs AUSCT T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Northern Cc
Northern CcNOR		27 FebDAUSCT vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Byron
ByronBYR		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Austrian Cricket Tigers
Austrian Cricket TigersAUSCT		28 FebDAUSCT vs BYR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
AL Fatah
AL FatahFAT		28 FebDBYR vs FAT T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
Northern Cc
Northern CcNOR		27 FebDBYR vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		27 FebDHOR vs BYR T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Vcc
VccVCC		20 MarDHOR vs VCC T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		20 MarDSKA vs HOR T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Roma Cc
Roma CcROM		19 MarDROM vs HOR T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		19 MarDHOR vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Farmers Cc
Farmers CcFAR		19 MarDHOR vs FAR T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
AL Fatah
AL FatahFAT		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Austrian Cricket Tigers
Austrian Cricket TigersAUSCT		01 MarDAUSCT vs FAT T10 T10 European Cricket League Results Score 01.03.2025
Byron
ByronBYR		28 FebDBYR vs FAT T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
Northern Cc
Northern CcNOR		28 FebDFAT vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		27 FebDHOR vs FAT T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Austrian Cricket Tigers
Austrian Cricket TigersAUSCT		27 FebDFAT vs AUSCT T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Northern Cc
Northern CcNOR		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Hornchurch
HornchurchHOR		01 MarDHOR vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 01.03.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		28 FebDHOR vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
AL Fatah
AL FatahFAT		28 FebDFAT vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 28.02.2025
Byron
ByronBYR		27 FebDBYR vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025
Austrian Cricket Tigers
Austrian Cricket TigersAUSCT		27 FebDAUSCT vs NOR T10 T10 European Cricket League Results Score 27.02.2025

Group C

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Skanderborg
SkanderborgSKA		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Roma Cc
Roma CcROM		20 MarDSKA vs ROM T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Vcc
VccVCC		20 MarDVCC vs SKA T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		20 MarDSKA vs HOR T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Farmers Cc
Farmers CcFAR		20 MarDSKA vs FAR T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		19 MarDSKA vs DAR T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Christiania
ChristianiaCHR		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Sofia Stars
Sofia StarsSOF		04 MarDSOF vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 04.03.2025
Grange
GrangeGRA		03 MarDGRA vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Royal Strikers
Royal StrikersROY		03 MarDROY vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Sofia Stars
Sofia StarsSOF		02 MarDSOF vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		02 MarDSKA vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Grange
GrangeGRA		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Christiania
ChristianiaCHR		03 MarDGRA vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		03 MarDSKA vs GRA T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Royal Strikers
Royal StrikersROY		02 MarDGRA vs ROY T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Sofia Stars
Sofia StarsSOF		02 MarDGRA vs SOF T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Royal Strikers
Royal StrikersROY		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Skanderborg
SkanderborgSKA		04 MarDROY vs SKA T10 T10 European Cricket League Results Score 04.03.2025
Sofia Stars
Sofia StarsSOF		03 MarDSOF vs ROY T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Christiania
ChristianiaCHR		03 MarDROY vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Grange
GrangeGRA		02 MarDGRA vs ROY T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		02 MarDROY vs SKA T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Sofia Stars
Sofia StarsSOF		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Christiania
ChristianiaCHR		04 MarDSOF vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 04.03.2025
Skanderborg
SkanderborgSKA		03 MarDSKA vs SOF T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Royal Strikers
Royal StrikersROY		03 MarDSOF vs ROY T10 T10 European Cricket League Results Score 03.03.2025
Christiania
ChristianiaCHR		02 MarDSOF vs CHR T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025
Grange
GrangeGRA		02 MarDGRA vs SOF T10 T10 European Cricket League Results Score 02.03.2025

Group D

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Pak L Care Badalona
Pak L Care BadalonaPLCB		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		07 MarDZURN vs PLCB T10 T10 European Cricket League Results Score 07.03.2025
Budapest Blinders
Budapest BlindersBUD		06 MarDBUD vs PLCB T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		06 MarDPLCB vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Zagreb Assasins
Zagreb AssasinsZAGA		05 MarDZAGA vs PLCB T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Brno Cc
Brno CcBRN		05 MarDPLCB vs BRN T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Brno Cc
Brno CcBRN		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Budapest Blinders
Budapest BlindersBUD		07 MarDBUD vs BRN T10 T10 European Cricket League Results Score 07.03.2025
Budapest Blinders
Budapest BlindersBUD		06 MarDBRN vs BUD T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Zagreb Assasins
Zagreb AssasinsZAGA		06 MarDBRN vs ZAGA T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Pak L Care Badalona
Pak L Care BadalonaPLCB		05 MarDPLCB vs BRN T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		05 MarDBRN vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Zagreb Assasins
Zagreb AssasinsZAGA		400400DDDD
OpponentDateResultMatch link
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		06 MarDZAGA vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Brno Cc
Brno CcBRN		06 MarDBRN vs ZAGA T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Pak L Care Badalona
Pak L Care BadalonaPLCB		05 MarDZAGA vs PLCB T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Budapest Blinders
Budapest BlindersBUD		05 MarDZAGA vs BUD T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Budapest Blinders
Budapest BlindersBUD		500500DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Brno Cc
Brno CcBRN		07 MarDBUD vs BRN T10 T10 European Cricket League Results Score 07.03.2025
Brno Cc
Brno CcBRN		06 MarDBRN vs BUD T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Pak L Care Badalona
Pak L Care BadalonaPLCB		06 MarDBUD vs PLCB T10 T10 European Cricket League Results Score 06.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		05 MarDBUD vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Zagreb Assasins
Zagreb AssasinsZAGA		05 MarDZAGA vs BUD T10 T10 European Cricket League Results Score 05.03.2025
Zurich Nomads Cc
Zurich Nomads CcZURN		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Darmstadt Cc EV
Darmstadt Cc EVDAR		20 MarDDAR vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Roma Cc
Roma CcROM		20 MarDROM vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 20.03.2025
Farmers Cc
Farmers CcFAR		19 MarDZURN vs FAR T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Vcc
VccVCC		19 MarDZURN vs VCC T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025
Hornchurch
HornchurchHOR		19 MarDHOR vs ZURN T10 T10 European Cricket League Results Score 19.03.2025

Group E

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Empire CC
Empire CCEMP		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Ariana Cricket Club
Ariana Cricket ClubARI		10 MarDARI vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Vcc
VccVCC		10 MarDVCC vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Lisburn
LisburnLIS		10 MarDLIS vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Tallinn Strikers
Tallinn StrikersTAL		10 MarDTAL vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Ariana Cricket Club
Ariana Cricket ClubARI		09 MarDARI vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 09.03.2025
Lisburn
LisburnLIS		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Tallinn Strikers
Tallinn StrikersTAL		10 MarDTAL vs LIS T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Vcc
VccVCC		10 MarDLIS vs VCC T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Empire CC
Empire CCEMP		10 MarDLIS vs EMP T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Ariana Cricket Club
Ariana Cricket ClubARI		10 MarDARI vs LIS T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Tallinn Strikers
Tallinn StrikersTAL		09 MarDTAL vs LIS T10 T10 European Cricket League Results Score 09.03.2025
Tallinn Strikers
Tallinn StrikersTAL		800800DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Lisburn
LisburnLIS		10 MarDTAL vs LIS T10 T10 European Cricket League Results Score 10.03.2025
Ariana Cricket Club
Ariana Cricket ClubARI		10 MarD