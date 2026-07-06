T10 European Cricket League Points Table 2026
Group A
Group B
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Austrian Cricket TigersAUSCT
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
ByronBYR
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|DDDD
HornchurchHOR
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
AL FatahFAT
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Northern CcNOR
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Group C
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
SkanderborgSKA
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
ChristianiaCHR
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
GrangeGRA
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|DDDD
Royal StrikersROY
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Sofia StarsSOF
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Group D
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Pak L Care BadalonaPLCB
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Brno CcBRN
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Zagreb AssasinsZAGA
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|DDDD
Budapest BlindersBUD
|5
|0
|0
|5
|0
|0
|DDDDD
Zurich Nomads CcZURN
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Group E
|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Empire CCEMP
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD
LisburnLIS
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD
Tallinn StrikersTAL
|8
|0
|0
|8
|0
|0
|DDDDD