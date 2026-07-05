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2025 Players
Achintha Naththandige
Sri Lanka
Akash Waduwawalage
Charles Fernando
Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage
Denham Seneviratne
Dinidu Asanka Marage
Italy
Murugaiya Kanageshwaram
Murugan Kanageshwaran
Prabath Ekneligoda
Pruthuvi Samarage
Rahat Ahmed
Shameera Kuruppu
Sujith Rillagodage
Thakshila Korale
Thilina Rathnayaka
Thushara Samarakoon
ECS Italy, Rome 2023
Lathbury Lightning
Dreux Cricket Club
Guyana Harpy Eagles
Windward Islands Volcanoes
Zagreb Sokol
Star Cc
Asia Lions
Forfarshire Cc
World Giants
Jamaica Scorpions