Roma Cc

Roma Cc

Gender:Men

Players

2025 Players

Achintha Naththandige

Sri Lanka

Akash Waduwawalage

Charles Fernando

Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage

Sri Lanka

Denham Seneviratne

Sri Lanka

Dinidu Asanka Marage

Italy

Murugaiya Kanageshwaram

Murugan Kanageshwaran

Italy

Prabath Ekneligoda

Sri Lanka

Pruthuvi Samarage

Sri Lanka

Rahat Ahmed

Shameera Kuruppu

Sri Lanka

Sujith Rillagodage

Sri Lanka

Thakshila Korale

Sri Lanka

Thilina Rathnayaka

Italy

Thushara Samarakoon

Statistics

ECS Italy, Rome 2023

Matches Played14
Won14
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Lathbury Lightning

Lathbury Lightning

Dreux Cricket Club

Dreux Cricket Club

Guyana Harpy Eagles

Guyana Harpy Eagles

Windward Islands Volcanoes

Windward Islands Volcanoes

Zagreb Sokol

Zagreb Sokol

Star Cc

Star Cc

Asia Lions

Asia Lions

Forfarshire Cc

Forfarshire Cc

World Giants

World Giants

Jamaica Scorpions

Jamaica Scorpions