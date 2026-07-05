Farmers Cc

Farmers Cc

Gender:Men

Players

2025 Players

Adam Bradbury

Asa Mark Tribe

Jersey

Charles Walter Perchard

Jersey

Christopher Hopwood

David Harrison St John Jenkins

George Franklin Richardson

Jersey

Jack Kemp

Jersey

James Austin Faudemer

Jersey

James Perchaud

James Smith

Jersey

James William Perchard

Jersey

Joel Dudley

Jersey

Joel Richardson

Josh Lawrenson

Jersey

Nicolaj Damgaard Laegsgaard

Denmark

Oliver Damgaard Hald

Denmark

Patrick Bartholomew Gouge

Jersey

Rhys JG Palmer

Jersey

Stanley Norman

Jersey

Thomas Joseph Shenton

England

Toby Britton

Jersey

William George Perchard

Jersey

Zak Mark Tribe

Jersey

Statistics

T10 European Cricket League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Delhi Capitals

Delhi Capitals

India

India

West Indies

West Indies

Mpumalanga Rhinos

Mpumalanga Rhinos

Indo-Bulgarian

Indo-Bulgarian

South Africa

South Africa

Independents Cc

Independents Cc

Voc Rotterdam

Voc Rotterdam

Eastern Storm

Eastern Storm

Up Warriorz

Up Warriorz