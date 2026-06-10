T20 Andhra Premier League
Vijayawada Sunshiners vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
VIJ
214
BHI
217
Bhimavaram Bulls vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
BHI
210
ROY
208
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
BHI
219
SIM
115
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
AMA
169
BHI
163
Bhimavaram Bulls vs Vijayawada Sunshiners
T20 Andhra Premier League
BHI
218
VIJ
212
Tungabhadra Warriors vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
TUN
154
BHI
153
Bhimavaram Bulls vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
BHI
208
AMA
212
Kakinada Kings vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
KAK
118
BHI
119
Amaravati Royals vs Bhimavaram Bulls
T20 Andhra Premier League
AMA
164
BHI
168
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
BHI
140
SIM
139