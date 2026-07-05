Casilina

Casilina

Gender:Men

Players

2023 Players

Asiri Manikkramge

Cheran Ayantha Perera

Delpe Arachchige Dines Nuwan Kumara De Silva

Deshan Priyadarshana

Fernando Payagala Waduge Esanda Geethma

Gunasekara Asela Hemaka

Hashan Mudiyanselage

Heenkenda Mudiyanselage Chandana Jayantha Bandara

Hetti Arachchige Sanka Lahiru Madhubhasha

Hewa Mynaththuge Ruwan Ravindra Kumara

Indika Senn

Irosh Hasthimuni

Isuru Ediripullige

Kaluarachchige Sudara Priyamantha

Kostapatabadige Gihan Imosh Venura Dalp

Nalin Subasinghe

Nissanka Rankoth

Poruthotage Tharaka Prabash Fernando

Pulun Harsha Kumara de Silva

Sri Lanka

Randima Arachchige

Rathugamage Lahiru Christiyan Fernando

Ravidu Umayanga

Romesh Madurawalage

Samantha Gamage

Sampath Kankanamge

Senn Klevin Joseph

Susiri Warnakulasuriya

Thamel Warnakulusuriya Rajith Dusmant

Tharindu Manawa

Tinusha Shehanka

Sri Lanka

Udugamage Aruna Susantha Udugama

Uluvitige Nanayakkara Udaya Sriyantha

Statistics

ECS Italy, Rome 2023

Matches Played14
Won1
Drawn0
Lost13
No result0

Another teams

England Xi

England Xi

Loser SF2

Loser SF2

Sydney Sixers

Sydney Sixers

Lahore Region Whites

Lahore Region Whites

Scotland Xi

Scotland Xi

Loser SF1

Loser SF1

Roma Bangla Morning Sun

Roma Bangla Morning Sun

Roma Gladiatori

Roma Gladiatori

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

Estonia

Estonia