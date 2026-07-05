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2023 Players
Asiri Manikkramge
Cheran Ayantha Perera
Delpe Arachchige Dines Nuwan Kumara De Silva
Deshan Priyadarshana
Fernando Payagala Waduge Esanda Geethma
Gunasekara Asela Hemaka
Hashan Mudiyanselage
Heenkenda Mudiyanselage Chandana Jayantha Bandara
Hetti Arachchige Sanka Lahiru Madhubhasha
Hewa Mynaththuge Ruwan Ravindra Kumara
Indika Senn
Irosh Hasthimuni
Isuru Ediripullige
Kaluarachchige Sudara Priyamantha
Kostapatabadige Gihan Imosh Venura Dalp
Nalin Subasinghe
Nissanka Rankoth
Poruthotage Tharaka Prabash Fernando
Pulun Harsha Kumara de Silva
Sri Lanka
Randima Arachchige
Rathugamage Lahiru Christiyan Fernando
Ravidu Umayanga
Romesh Madurawalage
Samantha Gamage
Sampath Kankanamge
Senn Klevin Joseph
Susiri Warnakulasuriya
Thamel Warnakulusuriya Rajith Dusmant
Tharindu Manawa
Tinusha Shehanka
Udugamage Aruna Susantha Udugama
Uluvitige Nanayakkara Udaya Sriyantha
ECS Italy, Rome 2023
England Xi
Loser SF2
Sydney Sixers
Lahore Region Whites
Scotland Xi
Loser SF1
Roma Bangla Morning Sun
Roma Gladiatori
Melbourne Renegades
Estonia