Roma Capannelle

Roma Capannelle

Gender:Men

Players

2023 Players

Adnan Niaz

Ahmer Ghulam

Italy

Alessandro Ronald Sabelli

Alfonso Jayarajah

Ali Ghulam

Italy

Amir Hamza

Anisur Rahman

Badar Safi

Italy

Beavan Vithushan Fernando

Bilal Muhammad Khan

Boris Cetnikovic

Dane Kirby

Italy

Denish Silva Ethige

Francesco Bertoni

Hashan Prabath Gunathilakemudiyanselage

Ijaz Ahmmad

Israr Ahmed

Karthik Raghavan

Kevin Kekulawala

Leandro Jayarajah

Italy

Luca Ciprotti

Massimo Brian Michael da Costa

Italy

Mehboob Ali

Michele Morettini

Italy

Stefaan Nithushaan Fernando

Sumair Ali

Italy

Suresh Anton

Thushara Achintha Kurukulasuriya

Italy

Venus Silva

Zaib Aurang

Statistics

ECS Italy, Rome 2023

Matches Played14
Won5
Drawn0
Lost9
No result0

Another teams

Qfd

Qfd

Brisbane Heat

Brisbane Heat

Asian Latina

Asian Latina

Ireland Xi

Ireland Xi

Qfa

Qfa

Qfc

Qfc

Loser SF2

Loser SF2

Cyprus

Cyprus

England Xi

England Xi

Casilina

Casilina