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2023 Players
Adnan Niaz
Ahmer Ghulam
Italy
Alessandro Ronald Sabelli
Alfonso Jayarajah
Ali Ghulam
Amir Hamza
Anisur Rahman
Badar Safi
Beavan Vithushan Fernando
Bilal Muhammad Khan
Boris Cetnikovic
Dane Kirby
Denish Silva Ethige
Francesco Bertoni
Hashan Prabath Gunathilakemudiyanselage
Ijaz Ahmmad
Israr Ahmed
Karthik Raghavan
Kevin Kekulawala
Leandro Jayarajah
Luca Ciprotti
Massimo Brian Michael da Costa
Mehboob Ali
Michele Morettini
Stefaan Nithushaan Fernando
Sumair Ali
Suresh Anton
Thushara Achintha Kurukulasuriya
Venus Silva
Zaib Aurang
ECS Italy, Rome 2023
Qfd
Brisbane Heat
Asian Latina
Ireland Xi
Qfa
Qfc
Loser SF2
Cyprus
England Xi
Casilina