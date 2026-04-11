T20 St Lucia Premier League
City Blasters vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
CIT
185
MIC
174
City Blasters vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
CIT
225
CHO
224
City Blasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CIT
208
SOU
207
Mon Repos Pioneers vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
MON
134
CIT
211
Babonneau Leatherbacks vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
BAB
178
CIT
247
Gros Islet Knights vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
GRO
103
CIT
104
City Blasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CIT
253
SOU
199
City Blasters vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
CIT
219
CHO
146