T20 St Lucia Premier League
Gros Islet Knights vs Mon Repos Pioneers
T20 St Lucia Premier League
GRO
274
MON
186
South Castries Lions vs Gros Islet Knights
T20 St Lucia Premier League
SCL
194
GRO
169
Gros Islet Knights vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
GRO
217
MIC
218
Choiseul Craftmasters vs Gros Islet Knights
T20 St Lucia Premier League
CHO
GRO
Gros Islet Knights vs Babonneau Leatherbacks
T20 St Lucia Premier League
GRO
147
BAB
143
Gros Islet Knights vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
GRO
191
SOU
203
Gros Islet Knights vs City Blasters
T20 St Lucia Premier League
GRO
103
CIT
104