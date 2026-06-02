T20 Baroda Premier League
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
ALE
155
DIA
151
Ami Super Avengers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
AMI
118
DIA
119
Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
PRU
97
DIA
99
A4 Power Strikers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
POW
202
DIA
201
Diamond Dazzlers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
DIA
176
ALE
210
Diamond Dazzlers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
DIA
202
AMI
169
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
DIA
203
PRU
200
Diamond Dazzlers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
DIA
163
POW
164
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
DIA
170
PRU
168
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
ALE
172
DIA
124