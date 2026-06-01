T20 Baroda Premier League
Ami Super Avengers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
AMI
49
POW
158
Ami Super Avengers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
AMI
118
DIA
119
Alembic Warriors vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
ALE
219
AMI
183
Ami Super Avengers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
AMI
218
PRU
144
A4 Power Strikers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
POW
161
AMI
160
Diamond Dazzlers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
DIA
202
AMI
169
Ami Super Avengers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
AMI
148
ALE
244
Pruthvi Panthers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
PRU
141
AMI
140