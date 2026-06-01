T20 Baroda Premier League
Alembic Warriors vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
ALE
168
PRU
149
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
ALE
155
DIA
151
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
ALE
151
POW
150
Alembic Warriors vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
ALE
219
AMI
183
Pruthvi Panthers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
PRU
171
ALE
165
Diamond Dazzlers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
DIA
176
ALE
210
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
POW
186
ALE
188
Ami Super Avengers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
AMI
148
ALE
244
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
ALE
159
POW
196
Alembic Warriors vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
ALE
172
DIA
124
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
POW
164
ALE
159