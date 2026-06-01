T20 Baroda Premier League
Ami Super Avengers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
AMI
49
POW
158
Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
PRU
126
POW
125
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
ALE
151
POW
150
A4 Power Strikers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
POW
202
DIA
201
A4 Power Strikers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
POW
161
AMI
160
A4 Power Strikers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
POW
175
PRU
158
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
POW
186
ALE
188
Diamond Dazzlers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
DIA
163
POW
164
Alembic Warriors vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
ALE
159
POW
196
A4 Power Strikers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
POW
164
ALE
159