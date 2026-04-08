Navi Mumbai Premier League
Belapur Blasters vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
BEL
162
KAL
165
Vashi Warriors vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
VAS
82
KAL
86
Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
KAL
141
KOP
136
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
194
KAL
184
Ambernath Avengers vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
AMB
192
KAL
191
Koparkairne Titans vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
KOP
152
KAL
154
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
173
KAL
177