Kalyan Tuskers

Kalyan Tuskers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Aadarsh Patil

Chinmay Patil

Deepu Gupta

Rushikesh Bhoir

Statistics

Navi Mumbai Premier League 2024

Matches Played7
Won4
Drawn0
Lost3
No result0

Kalyan Tuskers Team Schedule & Results

Navi Mumbai Premier League

Another teams

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Pak Barcelona

Indonesia

Indonesia

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