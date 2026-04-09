Navi Mumbai Premier League
Sanpada Scorpions vs Thane Tigers
Navi Mumbai Premier League
SAN
137
THA
132
Mira Bhayandar Lions vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
MIR
232
SAN
168
Sanpada Scorpions vs Belapur Blasters
Navi Mumbai Premier League
SAN
242
BEL
138
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
194
KAL
184
Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
KOP
73
SAN
69
Thane Tigers vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
THA
172
SAN
197
Sanpada Scorpions vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
SAN
173
KAL
177