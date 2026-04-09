Sanpada Scorpions

Sanpada Scorpions

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

Navi Mumbai Premier League 2024

Matches Played7
Won4
Drawn0
Lost3
No result0

Sanpada Scorpions Team Schedule & Results

Navi Mumbai Premier League

Another teams

Maldives

Maldives

Men In Blue

Men In Blue

Thane Tigers

Thane Tigers

Pakyong Xi

Pakyong Xi

Jorethang Brothers Cc

Jorethang Brothers Cc

Catalunya Dragons

Catalunya Dragons

Vashi Warriors

Vashi Warriors

Irises Cc

Irises Cc

Pak Barcelona

Pak Barcelona

Belapur Blasters

Belapur Blasters