Koparkairne Titans

Koparkairne Titans

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Players

2026 Players

Rishi Narang

Statistics

Navi Mumbai Premier League 2024

Matches Played7
Won2
Drawn0
Lost5
No result0

Koparkairne Titans Team Schedule & Results

Navi Mumbai Premier League

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