Navi Mumbai Premier League
Thane Tigers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
THA
172
KOP
121
Koparkairne Titans vs Mira Bhayandar Lions
Navi Mumbai Premier League
KOP
196
MIR
195
Belapur Blasters vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
BEL
164
KOP
165
Kalyan Tuskers vs Koparkairne Titans
Navi Mumbai Premier League
KAL
141
KOP
136
Koparkairne Titans vs Vashi Warriors
Navi Mumbai Premier League
KOP
202
VAS
127
Koparkairne Titans vs Sanpada Scorpions
Navi Mumbai Premier League
KOP
73
SAN
69
Koparkairne Titans vs Kalyan Tuskers
Navi Mumbai Premier League
KOP
152
KAL
154