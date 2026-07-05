Follow us
2025 Players
Ahmad Tarmimi
Malaysia
Azib Wajdi Zainudfin
Che Ahmad Al Atif Che Zaman
Deeaz Patro
Hamzah Bin Panggi
Jaashwin Krishnamurthi
Mohammad Hairil Harisan
Mohammad Hariz Afnan Bin Sulhie
Muhamad Nurhanif
Muhammad Aalif Shamsul Bahrin
Muhammad akram Abd malek
Muhammad Asyraf Rifaie Mohd Afindi
Muhammad Fathul Muin Kamarudin
Nagineswaran Sathnakumaran
Syakir Izzudin
U19 ACC Premier Cup 2023
Indian Oil
Isle of Man
Islamabad United
United Arab Emirates
Canterbury Kings
Peshawar Zalmi
Australia
India
Northern Brave
England