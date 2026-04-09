Islamabad United

Islamabad United

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Alex Tyson Carey

Australia

Andries Gous

South Africa

Ben Dwarshuis

Australia

Blessing Muzarabani

Zimbabwe

Christopher James Green

Australia

Colin Munro

New Zealand

Devon Philip Conway

New Zealand

Dipendra Singh Airee

Nepal

Faheem Ashraf

Pakistan

Ghazi Ghouri

Pakistan

Haider Ali

Pakistan

Hamza Sajjad

Pakistan

Hunain Shah

Pakistan

James Douglas Sheahan Neesham

New Zealand

Jason Omar Holder

Barbados

Kyle Rico Mayers

Barbados

Mark Sinclair Chapman

New Zealand

Matthew William Short

Australia

Max Arthur Bryant

Australia

Mehran Mumtaz

Pakistan

Mohammad Azam Khan

Pakistan

Mohammad Faiq

Pakistan

Mohammad Hasnain

Pakistan

Mohammad Nawaz

Pakistan

Mohammad Salman Mirza

Pakistan

Mohammad Wasim Jr

Pakistan

Mohsin Riaz

Mohsin Riaz

Pakistan

Muhammad Shahzad

Pakistan

Naseem Abbas Shah

Pakistan

Rassie van der Dussen

South Africa

Richard James Gleeson

England

Riley Patrick Meredith

Australia

Rumman Raees Khan

Pakistan

Saad Masood

Pakistan

Sahibzada Farhan

Pakistan

Salman Ali Agha

Pakistan

Salman Irshad

Pakistan

Sameen Gul

Pakistan

Sameer Minhas

Pakistan

Shadab Khan

Pakistan

Shahab Khan

Pakistan

Shamar Joseph

India

Syed Imad Wasim

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played9
Won6
Drawn0
Lost3
No result1

Islamabad United Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Islamabad United News

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Get to know Islamabad United, learn everything first about the players of this cricket team, which helps them to set new cricket records and battle with their opponents on the cricket field.

PSL Final | Islamabad bank on Imad Wasim's all-round heroics in thriller enroute to a record third title

PSL Final | Islamabad bank on Imad Wasim's all-round heroics in thriller enroute to a record third title

Multan Sultans succumbed to a third finals defeat on the trot as Islamabad United claimed an unprecedented third PSL title in Karachi. Imad Wasim's stunning fifer curtained the Sultans to a subpar 159/9 before his composed knock at the death helped carry the team to victory on the very last ball.

Islamabad United12:33 AM, 19 March, 2024

PSL Final | Twitter in splits as Khushdil produces top-tier clownery to celebrate brilliant caught and bowled

Islamabad United12:15 AM, 19 March, 2024

PSL Final | Twitter lauds Imad Wasim etching his name in history books with sensational fifer

Islamabad United10:55 PM, 18 March, 2024

PSL Final | Twitter abuzz as legendary 'Pak Bean' returns from shadows to grace title clash in Karachi

Islamabad United01:18 AM, 17 March, 2024

PSL | Imad Wasim's heroics intertwined with Haider Ali's courageous batting propell Islamabad to finals

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