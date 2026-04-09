Pakistan Super League
Lahore Qalandars vs Islamabad United
Pakistan Super League
LQA
100
ISL
104
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
157
ISL
153
Karachi Kings vs Islamabad United
Pakistan Super League
KKI
150
ISL
153
Rawalpindi Pindiz vs Islamabad United
Pakistan Super League
RAW
140
ISL
137
Hyderabad Kingsmen vs Islamabad United
Pakistan Super League
HYD
80
ISL
83
Islamabad United vs Peshawar Zalmi
Pakistan Super League
ISL
PZA
Multan Sultans vs Islamabad United
Pakistan Super League
MUS
192
ISL
193
Islamabad United vs Multan Sultans
Pakistan Super League
ISL
MUS
Peshawar Zalmi vs Islamabad United
Pakistan Super League
PZA
221
ISL
151
Islamabad United vs Hyderabad Kingsmen
Pakistan Super League
ISL
184
HYD
186