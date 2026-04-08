Peshawar Zalmi

Peshawar Zalmi

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Aamir Jamal

Pakistan

Aaron Mark Hardie

Australia

Abdul Samad

Pakistan

Abdul Subhan

Pakistan

Abdullah Shafique

Pakistan

Ahmad Daniyal

Pakistan

Ali Raza

United arab emirates

Alzarri Shaheim Joseph

Antigua and Barbuda

Arif Yaqoob

Pakistan

Asif Ali

Pakistan

Asif Khan Afridi

Pakistan

Balapuwaduge Kusal Gimhan Mendis

Sri Lanka

Daniel Richard Sams

Australia

Dunith Nethmika Wellalage

Sri Lanka

Fakhar Zaman

Pakistan

Farhan Yousaf

Pakistan

George Fredrik Linde

South Africa

Iftikhar Ahmed

Pakistan

Israrullah Khalid Usman

Pakistan

James Michael Vince

England

Kashif Ali

Pakistan

Khurram Shahzad

Pakistan

Khurram Shahzad

Pakistan

Maaz Sadaqat

Pakistan

Max Arthur Bryant

Australia

Mehran Mumtaz

Pakistan

Michael Gordon Bracewell

New Zealand

Mirza Tahir Baig

Mitchell J Owen

Australia

Mohammad Ali

Pakistan

Mohammad Babar Azam

Pakistan

Mohammad Basit

Mohammad Basit Ali

Pakistan

Mohammad Haris

Pakistan

Mohammad Hussain Talat

Pakistan

Mohammad Shoriful Islam

Bangladesh

Muhammad Naeem

Pakistan

Mustafizur Rahman

Bangladesh

Nahid Rana

Bangladesh

Najibullah Zadran

Afghanistan

Saim Ayub

Pakistan

Shaheen Shah Afridi

Pakistan

Shahnawaz Dahani

Pakistan

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Sufiyan Muqeem

Pakistan

Sufiyan Muqeem

Tom Kohler-Cadmore

England

Tymal Solomon Mills

England

Ubaid Shah

Pakistan

Usama Mir

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played9
Won8
Drawn0
Lost1
No result1

Peshawar Zalmi Team Schedule & Results

Pakistan Super League

Peshawar Zalmi News

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Get to know Peshawar Zalmi, learn everything first about the players of this cricket team, how they train and how that training helps them win.

Journalists Brutal Question on Kohli Leaves Babar Azam Thinking

Journalists Brutal Question on Kohli Leaves Babar Azam Thinking

Babar Azam and Virat Kohli’s comparison has been going on for a while now. As Kohli continues to dominate the game even after retiring from two formats, Babar faces tough questions from the journalists.

Peshawar Zalmi07:05 PM, 12 April, 2025

Watch, PSL 2025 | Babar’s bat stays quiet as silver duck and marks shaky start for Peshawar Zalmi

Peshawar Zalmi01:18 AM, 17 March, 2024

PSL | Imad Wasim's heroics intertwined with Haider Ali's courageous batting propell Islamabad to finals

Peshawar Zalmi12:49 AM, 17 March, 2024

PSL 2024 | Twitter explodes as Luke Wood leaves Azam Khan utterly speechless with stunning jaffa

Peshawar Zalmi01:13 AM, 15 March, 2024

PSL 2024 | Yasir Khan heroics outshine Peshawar as Multan secures fourth straight final

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