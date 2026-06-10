Malawi

Malawi

Country:Malawi
Country Code:MWI
Gender:Women

Players

2025 Players

Alinafe Alfonso

Malawi

Angela Lumbe

Malawi

Christina Bwanali

Malawi

Esther Richard

Malawi

Eva Kabwere

Malawi

Febbe Malefula

Malawi

Ketrina Chingaipe

Malawi

Lidia Lucia Dimba

Malawi

Lucy Bigula

Malawi

Lucy Malino

Malawi

Lucy Wesley

Malawi

Mary Rhodrick Mabvuka

Malawi

Mercy Kudimba

Malawi

Nellie Gamaliyele

Malawi

Praise Maziya

Malawi

Sophina Chinawa

Malawi

Sungeni Kananji

Malawi

Tadala Tereza Mpakwaya

Malawi

Triphonia Luka

Malawi

Vannesa Kanyanda Phiri

Malawi

Statistics

T20 Kalahari Tournament, Women 2026

Matches Played7
Won5
Drawn0
Lost2
No result0

Malawi Team Schedule & Results

Kwibuka T20 Tournament, Women

Another teams

Maldives

Maldives

Loser SF1

Loser SF1

2nd Placed Team

2nd Placed Team

Atlanta Riders

Atlanta Riders

Botswana

Botswana

Argentina

Argentina

Morrisville Unity

Morrisville Unity

Mozambique

Mozambique

Cameroon

Cameroon

New Jersey Triton

New Jersey Triton