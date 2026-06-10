Kwibuka T20 Tournament, Women
Nigeria vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
NIG
98
MAL
46
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
174
MAL
108
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
124
MAL
82
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
83
ZIM
110
Malawi vs Nigeria
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
48
NIG
49
Rwanda vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
RWA
155
MAL
87
Brazil vs Malawi
Kwibuka T20 Tournament, Women
BRA
87
MAL
76
Malawi vs Zimbabwe High Performance Xi
Kwibuka T20 Tournament, Women
MAL
68
ZIM
173