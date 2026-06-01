Pruthvi Panthers

Pruthvi Panthers

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

T20 Baroda Premier League 2025

Matches Played4
Won2
Drawn0
Lost2
No result0

Pruthvi Panthers Team Schedule & Results

T20 Baroda Premier League

Another teams

Bcc Spartan

Bcc Spartan

Dita Gohilwad Titans

Dita Gohilwad Titans

Bcc Mus Plovdiv

Bcc Mus Plovdiv

Calabash Giants

Calabash Giants

Amazonian Warriors

Amazonian Warriors

A4 Power Strikers

A4 Power Strikers

Jmd Kutch Riders

Jmd Kutch Riders

Aryan Sorath Lions

Aryan Sorath Lions

Ami Super Avengers

Ami Super Avengers

Bamboo Blasters

Bamboo Blasters