T20 Baroda Premier League
Alembic Warriors vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
ALE
168
PRU
149
Pruthvi Panthers vs A4 Power Strikers
T20 Baroda Premier League
PRU
126
POW
125
Pruthvi Panthers vs Diamond Dazzlers
T20 Baroda Premier League
PRU
97
DIA
99
Ami Super Avengers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
AMI
218
PRU
144
Pruthvi Panthers vs Alembic Warriors
T20 Baroda Premier League
PRU
171
ALE
165
A4 Power Strikers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
POW
175
PRU
158
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
DIA
203
PRU
200
Pruthvi Panthers vs Ami Super Avengers
T20 Baroda Premier League
PRU
141
AMI
140
Diamond Dazzlers vs Pruthvi Panthers
T20 Baroda Premier League
DIA
170
PRU
168