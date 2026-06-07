Madhya Pradesh League
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
ROY
145
CHA
149
Royal Nimar Eagles vs Malwa Stallions
Madhya Pradesh League
ROY
116
MAL
113
Rewa Jaguars vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
REW
130
ROY
136
Royal Nimar Eagles vs Ujjain Falcons
Madhya Pradesh League
ROY
252
UJJ
225
Indore Pink Panthers vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
IND
173
ROY
174
Jabalpur Lions vs Royal Nimar Eagles
Madhya Pradesh League
JAB
176
ROY
177
Royal Nimar Eagles vs Bundelkhand Bulls
Madhya Pradesh League
ROY
169
BUN
166
Royal Nimar Eagles vs Bhopal Leopards
Madhya Pradesh League
ROY
112
BHO
107
Royal Nimar Eagles vs Chambal Ghariyals
Madhya Pradesh League
ROY
193
CHA
224