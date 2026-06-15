T20 Chandigarh Premier League
Royal Titans vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
ROC
125
Royal Titans vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROY
146
CHA
150
Royal Titans vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
181
TRI
192
Royal Titans vs Hiims Hawks
T20 Chandigarh Premier League
ROY
205
HII
206
Royal Titans vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
CAP
124
Royal Titans vs Hiims Hawks
T20 Chandigarh Premier League
ROY
159
HII
165
Royal Titans vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
188
CAP
242
Royal Titans vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROY
CHA
Royal Titans vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROY
190
TRI
183