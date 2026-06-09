T20 Chandigarh Premier League
Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
HII
252
ROC
208
Royal Titans vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
ROY
122
ROC
125
Rock Garden Warriors vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
212
CAP
213
Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors
T20 Chandigarh Premier League
HII
176
ROC
179
Rock Garden Warriors vs Tricity Bashers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
TRI
181
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
CHA
187
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
168
CHA
259
Rock Garden Warriors vs Capital Strikers
T20 Chandigarh Premier League
ROC
162
CAP
159
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
211
CHA
150