T20 St Lucia Premier League
Mon Repos Pioneers vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
MON
164
SOU
166
Babonneau Leatherbacks vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
BAB
194
SOU
193
City Blasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CIT
208
SOU
207
Soufriere Titans vs South Castries Lions
T20 St Lucia Premier League
SOU
148
SCL
147
Soufriere Titans vs Micoud Eagles
T20 St Lucia Premier League
SOU
178
MIC
177
Choiseul Craftmasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CHO
236
SOU
208
Gros Islet Knights vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
GRO
191
SOU
203
City Blasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CIT
253
SOU
199
Soufriere Titans vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
SOU
228
CHO
290