T20 Andhra Premier League
Simhadri Vizag Lions vs Kakinada Kings
T20 Andhra Premier League
SIM
148
KAK
219
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
SIM
166
AMA
181
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
BHI
219
SIM
115
Vijayawada Sunshiners vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
VIJ
167
SIM
234
Amaravati Royals vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
AMA
158
SIM
202
Simhadri Vizag Lions vs Royals of Rayalaseema
T20 Andhra Premier League
SIM
217
ROY
158
Royals of Rayalaseema vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
ROY
186
SIM
190
Simhadri Vizag Lions vs Tungabhadra Warriors
T20 Andhra Premier League
SIM
161
TUN
140
Simhadri Vizag Lions vs Amaravati Royals
T20 Andhra Premier League
SIM
243
AMA
186
Bhimavaram Bulls vs Simhadri Vizag Lions
T20 Andhra Premier League
BHI
140
SIM
139