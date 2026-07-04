Upcoming Football (Soccer) Matches of USL Championship 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

05 Jul

UpcomingIndy Eleven vs Charleston Battery

Indy Eleven vs Charleston Battery

USL Championship

Michael A. Carroll Stadium

IND

IND

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingTampa Bay Rowdies vs Lexington

Tampa Bay Rowdies vs Lexington

USL Championship

Al Lang Stadium

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

0

Lexington

Lexington

0

NS

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

Pittsburgh Riverhounds vs Brooklyn

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

Brooklyn

Brooklyn

0

NS

UpcomingRhode Island vs Orange County SC

Rhode Island vs Orange County SC

USL Championship

Centreville Bank Stadium

Rhode Island

Rhode Island

0

Orange County SC

Orange County SC

0

NS

UpcomingLouisville City vs Hartford Athletic

Louisville City vs Hartford Athletic

USL Championship

Lynn Family Stadium

Louisville City

Louisville City

0

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

NS

UpcomingFC Tulsa vs Sacramento Republic

FC Tulsa vs Sacramento Republic

USL Championship

ONEOK Field

FC Tulsa

FC Tulsa

0

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

NS

UpcomingColorado Springs vs Phoenix Rising

Colorado Springs vs Phoenix Rising

USL Championship

Weidner Field

Colorado Springs

Colorado Springs

0

ARI

ARI

0

NS

UpcomingSan Antonio vs Monterey Bay

San Antonio vs Monterey Bay

USL Championship

Toyota Field

San Antonio

San Antonio

0

Monterey Bay

Monterey Bay

0

NS

UpcomingNew Mexico United vs Oakland Roots

New Mexico United vs Oakland Roots

USL Championship

Rio Grande Credit Union Field at Isotopes Park

New Mexico United

New Mexico United

0

Oakland Roots

Oakland Roots

0

NS

UpcomingLas Vegas Lights vs El Paso Locomotive

Las Vegas Lights vs El Paso Locomotive

USL Championship

Cashman Field

Las Vegas Lights

Las Vegas Lights

0

El Paso Locomotive

El Paso Locomotive

0

NS

06 Jul

UpcomingMiami FC vs Birmingham Legion

Miami FC vs Birmingham Legion

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Miami FC

Miami FC

0

Birmingham Legion

Birmingham Legion

0

NS

09 Jul

UpcomingHartford Athletic vs Orange County SC

Hartford Athletic vs Orange County SC

USL Championship

Trinity Health Stadium

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

Orange County SC

Orange County SC

0

NS

UpcomingSacramento Republic vs Rhode Island

Sacramento Republic vs Rhode Island

USL Championship

Heart Health Park

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

Rhode Island

Rhode Island

0

NS

16 Jul

UpcomingLexington vs New Mexico United

Lexington vs New Mexico United

USL Championship

Toyota Stadium

Lexington

Lexington

0

New Mexico United

New Mexico United

0

NS

UpcomingMiami FC vs Indy Eleven

Miami FC vs Indy Eleven

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Miami FC

Miami FC

0

IND

IND

0

NS

UpcomingSporting JAX vs Pittsburgh Riverhounds

Sporting JAX vs Pittsburgh Riverhounds

USL Championship

Hodges Stadium

Sporting JAX

Sporting JAX

0

PIT

PIT

0

NS

18 Jul

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs Louisville City

Pittsburgh Riverhounds vs Louisville City

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

Louisville City

Louisville City

0

NS

19 Jul

UpcomingDetroit City vs Indy Eleven

Detroit City vs Indy Eleven

USL Championship

Keyworth Stadium

Detroit City

Detroit City

0

IND

IND

0

NS

UpcomingLoudoun United vs Tampa Bay Rowdies

Loudoun United vs Tampa Bay Rowdies

USL Championship

Segra Field

Loudoun United

Loudoun United

0

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

0

NS

UpcomingSporting JAX vs Brooklyn

Sporting JAX vs Brooklyn

USL Championship

Hodges Stadium

Sporting JAX

Sporting JAX

0

Brooklyn

Brooklyn

0

NS

UpcomingCharleston Battery vs Sacramento Republic

Charleston Battery vs Sacramento Republic

USL Championship

Patriots Point Soccer Complex

CHA

CHA

0

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

NS

UpcomingRhode Island vs Hartford Athletic

Rhode Island vs Hartford Athletic

USL Championship

Centreville Bank Stadium

Rhode Island

Rhode Island

0

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

NS

UpcomingFC Tulsa vs El Paso Locomotive

FC Tulsa vs El Paso Locomotive

USL Championship

ONEOK Field

FC Tulsa

FC Tulsa

0

El Paso Locomotive

El Paso Locomotive

0

NS

UpcomingSan Antonio vs Las Vegas Lights

San Antonio vs Las Vegas Lights

USL Championship

Toyota Field

San Antonio

San Antonio

0

Las Vegas Lights

Las Vegas Lights

0

NS

UpcomingPhoenix Rising vs Monterey Bay

Phoenix Rising vs Monterey Bay

USL Championship

Wild Horse Pass Stadium

ARI

ARI

0

Monterey Bay

Monterey Bay

0

NS

23 Jul

UpcomingLexington vs Oakland Roots

Lexington vs Oakland Roots

USL Championship

Toyota Stadium

Lexington

Lexington

0

Oakland Roots

Oakland Roots

0

NS

UpcomingColorado Springs vs Miami FC

Colorado Springs vs Miami FC

USL Championship

Weidner Field

Colorado Springs

Colorado Springs

0

Miami FC

Miami FC

0

NS

25 Jul

UpcomingBirmingham Legion vs New Mexico United

Birmingham Legion vs New Mexico United

USL Championship

Protective Stadium

Birmingham Legion

Birmingham Legion

0

New Mexico United

New Mexico United

0

NS

26 Jul

UpcomingBrooklyn vs San Antonio

Brooklyn vs San Antonio

USL Championship

Maimonides Park

Brooklyn

Brooklyn

0

San Antonio

San Antonio

0

NS

UpcomingDetroit City vs Las Vegas Lights

Detroit City vs Las Vegas Lights

USL Championship

Keyworth Stadium

Detroit City

Detroit City

0

Las Vegas Lights

Las Vegas Lights

0

NS

UpcomingIndy Eleven vs Loudoun United

Indy Eleven vs Loudoun United

USL Championship

Michael A. Carroll Stadium

IND

IND

0

Loudoun United

Loudoun United

0

NS

UpcomingMiami FC vs Tampa Bay Rowdies

Miami FC vs Tampa Bay Rowdies

USL Championship

Riccardo Silva Stadium

Miami FC

Miami FC

0

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

0

NS

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs Rhode Island

Pittsburgh Riverhounds vs Rhode Island

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

Rhode Island

Rhode Island

0

NS

UpcomingFC Tulsa vs Lexington

FC Tulsa vs Lexington

USL Championship

ONEOK Field

FC Tulsa

FC Tulsa

0

Lexington

Lexington

0

NS

UpcomingColorado Springs vs Charleston Battery

Colorado Springs vs Charleston Battery

USL Championship

Weidner Field

Colorado Springs

Colorado Springs

0

CHA

CHA

0

NS

UpcomingEl Paso Locomotive vs Sporting JAX

El Paso Locomotive vs Sporting JAX

USL Championship

Southwest University Park

El Paso Locomotive

El Paso Locomotive

0

Sporting JAX

Sporting JAX

0

NS

UpcomingMonterey Bay vs Orange County SC

Monterey Bay vs Orange County SC

USL Championship

Cardinale Stadium

Monterey Bay

Monterey Bay

0

Orange County SC

Orange County SC

0

NS

UpcomingOakland Roots vs Sacramento Republic

Oakland Roots vs Sacramento Republic

USL Championship

Laney College Football Stadium

Oakland Roots

Oakland Roots

0

Sacramento Republic

Sacramento Republic

0

NS

UpcomingPhoenix Rising vs Hartford Athletic

Phoenix Rising vs Hartford Athletic

USL Championship

Wild Horse Pass Stadium

ARI

ARI

0

Hartford Athletic

Hartford Athletic

0

NS

30 Jul

UpcomingPittsburgh Riverhounds vs FC Tulsa

Pittsburgh Riverhounds vs FC Tulsa

USL Championship

Highmark Stadium

PIT

PIT

0

FC Tulsa

FC Tulsa

0

NS

UpcomingLouisville City vs Birmingham Legion

Louisville City vs Birmingham Legion

USL Championship

Lynn Family Stadium

Louisville City

Louisville City

0

Birmingham Legion

Birmingham Legion

0

NS

01 Aug

UpcomingSan Antonio vs Indy Eleven

San Antonio vs Indy Eleven

USL Championship

Toyota Field

San Antonio

San Antonio

0

IND

IND

0

NS

02 Aug

UpcomingLexington vs Monterey Bay

Lexington vs Monterey Bay

USL Championship

Toyota Stadium

Lexington

Lexington

0

Monterey Bay

Monterey Bay

0

NS