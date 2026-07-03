Football (Soccer) Scores and Results of Primera C 2026
Full Schedule
Matches not found
Primera C Team List
Berazategui
General Lamadrid
Leones de Rosario
Yupanqui
Centro Español
Estrella Del Sur
Lujan
Leandro N. Alem
Victoriano Arenas
Sacachispas
Central Cordoba
Defensores de Cambaceres
Lugano
Claypole
Sportivo Barracas
El Porvenir
Canuelas
Puerto Nuevo
Juventud Unida
Central Ballester
Deportivo Español
Argentino Rosario
Atletico Atlas
JJ Urquiza
Mercedes
Deportivo Paraguayo
Fénix
Deportivo Muñiz