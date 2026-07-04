05 Jul
Argentino Rosario vs Defensores de Cambaceres
Primera C
Rosario
ARG
0
DEF
0
NS
Atletico Atlas vs Claypole
Primera C
Atletico Atlas
0
CLA
0
NS
Berazategui vs Puerto Nuevo
Primera C
BER
0
Puerto Nuevo
0
NS
Canuelas vs Central Cordoba
Primera C
CAN
0
CEN
0
NS
Lujan vs Fénix
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
LUJ
0
Fénix
0
NS
Centro Español vs Mercedes
Primera C
CSR
0
Mercedes
0
NS
Deportivo Muñiz vs Deportivo Español
Primera C
DEP
0
DEP
0
NS
Estrella Del Sur vs Leandro N. Alem
Primera C
Estrella Del Sur
0
ALE
0
NS
General Lamadrid vs El Porvenir
Primera C
LAM
0
POR
0
NS
Lugano vs JJ Urquiza
Primera C
Lugano
0
URQ
0
NS
Sacachispas vs Juventud Unida
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
SAC
0
JUV
0
NS
Sportivo Barracas vs Yupanqui
Primera C
BAR
0
YUP
0
NS
Victoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo
Primera C
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
VIC
0
DEP
0
NS
Leones de Rosario vs Central Ballester
Primera C
Leones de Rosario
0
CEN
0
NS