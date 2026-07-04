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Lujan vs Fénix

Primera C

1 de abril, Buenos Aires

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UpcomingSacachispas vs Juventud Unida

Sacachispas vs Juventud Unida

Primera C

Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati

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UpcomingVictoriano Arenas vs Deportivo Paraguayo

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Primera C

Estadio Saturnino Moure, Avellaneda

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Berazategui

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