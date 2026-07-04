Argentino Rosario vs Defensores de Cambaceres
Primera C
Rosario
ARG
0
DEF
0
NS
Primera C
Rosario
ARG
0
DEF
0
NS
Primera C
Atletico Atlas
0
CLA
0
NS
Primera C
BER
0
Puerto Nuevo
0
NS
Primera C
CAN
0
CEN
0
NS
Primera C
1 de abril, Buenos Aires
LUJ
0
Fénix
0
NS
Primera C
CSR
0
Mercedes
0
NS
Primera C
DEP
0
DEP
0
NS
Primera C
Estrella Del Sur
0
ALE
0
NS
Primera C
LAM
0
POR
0
NS
Primera C
Lugano
0
URQ
0
NS
Primera C
Estadio Beto Larrosa, Villa Soldati
SAC
0
JUV
0
NS
Primera C
BAR
0
YUP
0
NS
Primera C
Estadio Saturnino Moure, Avellaneda
VIC
0
DEP
0
NS
Primera C
Leones de Rosario
0
CEN
0
NS
Berazategui
General Lamadrid
Leones de Rosario
Yupanqui
Centro Español
Estrella Del Sur
Lujan
Leandro N. Alem
Victoriano Arenas
Sacachispas
Central Cordoba
Defensores de Cambaceres
Lugano
Claypole
Sportivo Barracas
El Porvenir
Canuelas
Puerto Nuevo
Juventud Unida
Central Ballester
Deportivo Español
Argentino Rosario
Atletico Atlas
JJ Urquiza
Mercedes
Deportivo Paraguayo
Fénix
Deportivo Muñiz