27 Jul
Atletico Tucuman vs Independ. Rivadavia
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman
TUC
0
RIV
0
NS
Belgrano Cordoba vs Rosario Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba
BEL
0
ROS
0
NS
Defensa Y Justicia vs Aldosivi
Liga Profesional Argentina
Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa
DEF
0
ALD
0
NS
Deportivo Riestra vs Boca Juniors
Liga Profesional Argentina
Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires
RIE
0
BOC
0
NS
Estudiantes L.P. vs Independiente
Liga Profesional Argentina
Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata
EST
0
IND
0
NS
Estudiantes de Rio Cuarto vs Tigre
Liga Profesional Argentina
Cordoba
Estudiantes de Rio Cuarto
0
TIG
0
NS
Gimnasia M. vs Central Cordoba de Santiago
Liga Profesional Argentina
Victor Legrotaglie, Mendoza
Gimnasia M.
0
Central Cordoba de Santiago
0
NS
Huracan vs Banfield
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
HUR
0
BAN
0
NS
Lanus vs San Lorenzo
Liga Profesional Argentina
LAN
0
LOR
0
NS
Newells Old Boys vs Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
NEW
0
TAL
0
NS
Platense vs Union Santa Fe
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
PLA
0
UNI
0
NS
Racing Club vs Gimnasia L.P.
Liga Profesional Argentina
Avellaneda
RAC
0
GIM
0
NS
River Plate vs Barracas Central
Liga Profesional Argentina
Estadio Monumental, Buenos Aires
RIV
0
BAR
0
NS
Sarmiento Junin vs Argentinos JRS
Liga Profesional Argentina
Estadio Eva Peron, Junin
SAR
0
ARG
0
NS
Velez Sarsfield vs Instituto Cordoba
Liga Profesional Argentina
Buenos Aires
VEL
0
INS
0
NS