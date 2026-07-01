Upcoming Football (Soccer) Matches of Liga Profesional Argentina 2026

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Full Schedule

27 Jul

UpcomingAtletico Tucuman vs Independ. Rivadavia

Atletico Tucuman vs Independ. Rivadavia

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman

TUC

TUC

0

RIV

RIV

0

NS

UpcomingBelgrano Cordoba vs Rosario Central

Belgrano Cordoba vs Rosario Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba

BEL

BEL

0

ROS

ROS

0

NS

UpcomingDefensa Y Justicia vs Aldosivi

Defensa Y Justicia vs Aldosivi

Liga Profesional Argentina

Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa

DEF

DEF

0

ALD

ALD

0

NS

UpcomingDeportivo Riestra vs Boca Juniors

Deportivo Riestra vs Boca Juniors

Liga Profesional Argentina

Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires

RIE

RIE

0

BOC

BOC

0

NS

UpcomingEstudiantes L.P. vs Independiente

Estudiantes L.P. vs Independiente

Liga Profesional Argentina

Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

EST

EST

0

IND

IND

0

NS

UpcomingGimnasia M. vs Central Cordoba de Santiago

Gimnasia M. vs Central Cordoba de Santiago

Liga Profesional Argentina

Victor Legrotaglie, Mendoza

Gimnasia M.

Gimnasia M.

0

Central Cordoba de Santiago

Central Cordoba de Santiago

0

NS

UpcomingNewells Old Boys vs Talleres Cordoba

Newells Old Boys vs Talleres Cordoba

Liga Profesional Argentina

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario

NEW

NEW

0

TAL

TAL

0

NS

UpcomingRiver Plate vs Barracas Central

River Plate vs Barracas Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental, Buenos Aires

RIV

RIV

0

BAR

BAR

0

NS

UpcomingSarmiento Junin vs Argentinos JRS

Sarmiento Junin vs Argentinos JRS

Liga Profesional Argentina

Estadio Eva Peron, Junin

SAR

SAR

0

ARG

ARG

0

NS

30 Jul

UpcomingArgentinos JRS vs Estudiantes de Rio Cuarto

Argentinos JRS vs Estudiantes de Rio Cuarto

Liga Profesional Argentina

Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires

ARG

ARG

0

Estudiantes de Rio Cuarto

Estudiantes de Rio Cuarto

0

NS

UpcomingBanfield vs Sarmiento Junin

Banfield vs Sarmiento Junin

Liga Profesional Argentina

Estadio Florencio Sola, Buenos Aires

BAN

BAN

0

SAR

SAR

0

NS

UpcomingBarracas Central vs Aldosivi

Barracas Central vs Aldosivi

Liga Profesional Argentina

Claudio Fabian Tapia, Barracas

BAR

BAR

0

ALD

ALD

0

NS

UpcomingBoca Juniors vs Estudiantes L.P.

Boca Juniors vs Estudiantes L.P.

Liga Profesional Argentina

Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires

BOC

BOC

0

EST

EST

0

NS

UpcomingCentral Cordoba de Santiago vs Atletico Tucuman

Central Cordoba de Santiago vs Atletico Tucuman

Liga Profesional Argentina

Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Central Cordoba de Santiago

Central Cordoba de Santiago

0

TUC

TUC

0

NS

UpcomingDefensa Y Justicia vs Deportivo Riestra

Defensa Y Justicia vs Deportivo Riestra

Liga Profesional Argentina

Estadio Norberto Tito Tomaghello, Gobernador Julio A. Costa

DEF

DEF

0

RIE

RIE

0

NS

UpcomingGimnasia L.P. vs River Plate

Gimnasia L.P. vs River Plate

Liga Profesional Argentina

Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata

GIM

GIM

0

RIV

RIV

0

NS

UpcomingIndepend. Rivadavia vs Huracan

Independ. Rivadavia vs Huracan

Liga Profesional Argentina

Estadio Juan Bautista Gargantini, Mendoza

RIV

RIV

0

HUR

HUR

0

NS

UpcomingInstituto Cordoba vs Platense

Instituto Cordoba vs Platense

Liga Profesional Argentina

Estadio Presidente Peron, Cordoba

INS

INS

0

PLA

PLA

0

NS

UpcomingRosario Central vs Racing Club

Rosario Central vs Racing Club

Liga Profesional Argentina

Estadio Gigante de Arroyito, Rosario

ROS

ROS

0

RAC

RAC

0

NS

UpcomingSan Lorenzo vs Gimnasia M.

San Lorenzo vs Gimnasia M.

Liga Profesional Argentina

Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires

LOR

LOR

0

Gimnasia M.

Gimnasia M.

0

NS

UpcomingTalleres Cordoba vs Velez Sarsfield

Talleres Cordoba vs Velez Sarsfield

Liga Profesional Argentina

Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba

TAL

TAL

0

VEL

VEL

0

NS

UpcomingUnion Santa Fe vs Lanus

Union Santa Fe vs Lanus

Liga Profesional Argentina

Estadio 15 de Abril, Santa Fe

UNI

UNI

0

LAN

LAN

0

NS

03 Aug

UpcomingBelgrano Cordoba vs Argentinos JRS

Belgrano Cordoba vs Argentinos JRS

Liga Profesional Argentina

Estadio Julio Cesar Villagra, Cordoba

BEL

BEL

0

ARG

ARG

0

NS

UpcomingCentral Cordoba de Santiago vs San Lorenzo

Central Cordoba de Santiago vs San Lorenzo

Liga Profesional Argentina

Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago del Estero

Central Cordoba de Santiago

Central Cordoba de Santiago

0

LOR

LOR

0

NS

UpcomingDeportivo Riestra vs Barracas Central

Deportivo Riestra vs Barracas Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Guillermo Laza, Buenos Aires

RIE

RIE

0

BAR

BAR

0

NS

UpcomingEstudiantes L.P. vs Defensa Y Justicia

Estudiantes L.P. vs Defensa Y Justicia

Liga Profesional Argentina

Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

EST

EST

0

DEF

DEF

0

NS

UpcomingGimnasia M. vs Union Santa Fe

Gimnasia M. vs Union Santa Fe

Liga Profesional Argentina

Victor Legrotaglie, Mendoza

Gimnasia M.

Gimnasia M.

0

UNI

UNI

0

NS

UpcomingNewells Old Boys vs Boca Juniors

Newells Old Boys vs Boca Juniors

Liga Profesional Argentina

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario

NEW

NEW

0

BOC

BOC

0

NS

UpcomingRiver Plate vs Rosario Central

River Plate vs Rosario Central

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental, Buenos Aires

RIV

RIV

0

ROS

ROS

0

NS

UpcomingSarmiento Junin vs Independ. Rivadavia

Sarmiento Junin vs Independ. Rivadavia

Liga Profesional Argentina

Estadio Eva Peron, Junin

SAR

SAR

0

RIV

RIV

0

NS

10 Aug

UpcomingArgentinos JRS vs Racing Club

Argentinos JRS vs Racing Club

Liga Profesional Argentina

Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires

ARG

ARG

0

RAC

RAC

0

NS

UpcomingAtletico Tucuman vs Sarmiento Junin

Atletico Tucuman vs Sarmiento Junin

Liga Profesional Argentina

Estadio Monumental Jose Fierro, Tucuman

TUC

TUC

0

SAR

SAR

0

NS

UpcomingBanfield vs Belgrano Cordoba

Banfield vs Belgrano Cordoba

Liga Profesional Argentina

Estadio Florencio Sola, Buenos Aires

BAN