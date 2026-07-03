Yesterday Liga Profesional Argentina Football Matches
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Matches not found
Liga Profesional Argentina Team List
River Plate
Belgrano Cordoba
Argentinos JRS
Independ. Rivadavia
Rosario Central
Gimnasia L.P.
Boca Juniors
Estudiantes L.P.
Talleres Cordoba
Velez Sarsfield
Huracan
Union Santa Fe
Lanus
Racing Club
Sarmiento Junin
Independiente
Barracas Central
San Lorenzo
Gimnasia M.
Instituto Cordoba
Tigre
Defensa Y Justicia
Central Cordoba de Santiago
Banfield
Platense
Newells Old Boys
Atletico Tucuman
Deportivo Riestra
Estudiantes de Rio Cuarto
Aldosivi