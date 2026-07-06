|Name
|Start date
|End date
First Class Series Sri Lanka Emerging vs West Indies Emerging 2026
|Jun 08, 2026
|Jun 18, 2026
First Class Series England Lions vs South Africa A 2026
|May 22, 2026
|Jun 01, 2026
First Class Series Sri Lanka A vs New Zealand A 2026
|Apr 16, 2026
|Apr 26, 2026
|West Indies Championship 2026
|Apr 12, 2026
|May 17, 2026
|County Championship 2026
|Apr 03, 2026
|Sep 27, 2026
Presidents Trophy 25/26
|Dec 28, 2026
|Feb 12, 2026
First Class Series Australia A vs England Lions 2025
|Dec 05, 2025
|Dec 08, 2025
|Plunket Shield 25/26
|Nov 17, 2025
|Mar 30, 2026
|First Class England vs England Lions 2025
|Nov 13, 2025
|Nov 15, 2025
|First Class Series India A vs South Africa A 2025
|Oct 30, 2025
|Nov 09, 2025
Leeward Islands 2-Day Cricket Tournament
|Oct 29, 2025
|Nov 01, 2025
|Logan Cup 25/26
|Oct 26, 2025
|Apr 04, 2026
First Class National Cricket League 2025
|Oct 25, 2025
|Dec 09, 2025
|Ranji Trophy 25/26
|Oct 15, 2025
|Feb 28, 2026
First Class Series Zimbabwe A vs MCC 2025
|Oct 10, 2025
|Oct 12, 2025
|Sheffield Shield 25/26
|Oct 03, 2025
|Mar 29, 2026
|Irani Cup 2025
|Oct 01, 2025
|Oct 05, 2025
|CSA 4-Day Series 25/26
|Sep 25, 2025
|Feb 22, 2026
|CSA 4-Day Series, Division 2, 25/26
|Sep 25, 2025
|Feb 10, 2026
|First Class Series India A vs Australia A 2025
|Sep 16, 2025
|Sep 26, 2025
|First Class Series South Africa A vs New Zealand A 2025
|Sep 07, 2025
|Sep 17, 2025
|First Class Series Australia A vs Sri Lanka A 2025
|Jul 13, 2025
|Jul 23, 2025
|First Class Series West Indies Academy vs Sri Lanka Academy 2025
|Jun 07, 2025
|Jun 14, 2025
|First Class Series West Indies A vs South Africa A 2026
|Jun 01, 2025
|Jun 11, 2025
|First Class Series England Lions vs India A 2025
|May 30, 2025
|Jun 09, 2025
|First Class Series Bangladesh A vs New Zealand A 2025
|May 14, 2025
|May 24, 2025
|First Class Series Afghanistan A vs Sri Lanka A 2025
|Apr 29, 2025
|May 02, 2025
|First Class Series Australia A vs England A, Women 2025
|Apr 11, 2025
|Apr 14, 2025
|First Class Series Afghanistan A vs Ireland A 2025
|Apr 07, 2025
|Apr 10, 2025
|First Class Series Pakistan A vs Sri Lanka A 2024
|Nov 11, 2024
|Nov 21, 2024
|First Class Series Australia A vs India A 2024
|Oct 31, 2024
|Nov 10, 2024
|First Class Series Australia A vs India A, Women 2024
|Aug 21, 2024
|Aug 25, 2024
|First Class Series England Lions vs Sri Lanka 2024
|Aug 14, 2024
|Aug 17, 2024
|First Class Series Pakistan A vs Bangladesh A 2024
|Aug 10, 2024
|Aug 20, 2024
|First Class Series Zimbabwe Emerging vs South Afri 2024
|Aug 07, 2024
|Aug 10, 2024
|First Class Series County Select XI vs West Indies 2024
|Jul 03, 2024
|Jul 05, 2024
|First Class Series India A vs England Lions 2024
|Jan 17, 2024
|Feb 04, 2024
|First Class Series South Africa A vs India A 2023
|Dec 11, 2023
|Dec 29, 2023
|First Class Series South Africa A vs West Indies A 2023
|Nov 21, 2023
|Dec 05, 2023
|First Class Series Australia A vs New Zealand A 2023
|Aug 27, 2023
|Sep 07, 2023
|First Class Series Sri Lanka A vs South Africa A 2023
|Jun 12, 2023
|Jun 22, 2023
|First Class Series Essex vs Ireland 2023
|May 26, 2023
|May 28, 2023
|First Class Series Bangladesh A vs West Indies A 2023
|May 16, 2023
|Jun 02, 2023
|First Class Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens 2023
|May 03, 2023
|May 13, 2023
|Headley-Weekes Tri-Series 2023
|Apr 19, 2023
|May 06, 2023
|First Class Series New Zealand A vs Australia A 2023
|Mar 31, 2023
|Apr 11, 2023
|First Class Series Sri Lanka A vs England Lions 2023
|Jan 30, 2023
|Feb 07, 2023
|Sri Lanka A vs Australia A 2022
|Jun 14, 2022
|Jun 21, 2022