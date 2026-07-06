First class Cricket League Tournament Schedule

NameStart dateEnd date

First Class Series Sri Lanka Emerging vs West Indies Emerging 2026

Jun 08, 2026Jun 18, 2026

First Class Series England Lions vs South Africa A 2026

May 22, 2026Jun 01, 2026

First Class Series Sri Lanka A vs New Zealand A 2026

Apr 16, 2026Apr 26, 2026
West Indies Championship 2026Apr 12, 2026May 17, 2026
County Championship 2026Apr 03, 2026Sep 27, 2026

Presidents Trophy 25/26

Dec 28, 2026Feb 12, 2026

First Class Series Australia A vs England Lions 2025

Dec 05, 2025Dec 08, 2025
Plunket Shield 25/26Nov 17, 2025Mar 30, 2026
First Class England vs England Lions 2025Nov 13, 2025Nov 15, 2025
First Class Series India A vs South Africa A 2025Oct 30, 2025Nov 09, 2025

Leeward Islands 2-Day Cricket Tournament

Oct 29, 2025Nov 01, 2025
Logan Cup 25/26Oct 26, 2025Apr 04, 2026

First Class National Cricket League 2025

Oct 25, 2025Dec 09, 2025
Ranji Trophy 25/26Oct 15, 2025Feb 28, 2026

First Class Series Zimbabwe A vs MCC 2025

Oct 10, 2025Oct 12, 2025
Sheffield Shield 25/26Oct 03, 2025Mar 29, 2026
Irani Cup 2025Oct 01, 2025Oct 05, 2025
CSA 4-Day Series 25/26Sep 25, 2025Feb 22, 2026
CSA 4-Day Series, Division 2, 25/26Sep 25, 2025Feb 10, 2026
First Class Series India A vs Australia A 2025Sep 16, 2025Sep 26, 2025
First Class Series South Africa A vs New Zealand A 2025Sep 07, 2025Sep 17, 2025
First Class Series Australia A vs Sri Lanka A 2025Jul 13, 2025Jul 23, 2025
First Class Series West Indies Academy vs Sri Lanka Academy 2025Jun 07, 2025Jun 14, 2025
First Class Series West Indies A vs South Africa A 2026Jun 01, 2025Jun 11, 2025
First Class Series England Lions vs India A 2025May 30, 2025Jun 09, 2025
First Class Series Bangladesh A vs New Zealand A 2025May 14, 2025May 24, 2025
First Class Series Afghanistan A vs Sri Lanka A 2025Apr 29, 2025May 02, 2025
First Class Series Australia A vs England A, Women 2025Apr 11, 2025Apr 14, 2025
First Class Series Afghanistan A vs Ireland A 2025Apr 07, 2025Apr 10, 2025
First Class Series Pakistan A vs Sri Lanka A 2024Nov 11, 2024Nov 21, 2024
First Class Series Australia A vs India A 2024Oct 31, 2024Nov 10, 2024
First Class Series Australia A vs India A, Women 2024Aug 21, 2024Aug 25, 2024
First Class Series England Lions vs Sri Lanka 2024Aug 14, 2024Aug 17, 2024
First Class Series Pakistan A vs Bangladesh A 2024Aug 10, 2024Aug 20, 2024
First Class Series Zimbabwe Emerging vs South Afri 2024Aug 07, 2024Aug 10, 2024
First Class Series County Select XI vs West Indies 2024Jul 03, 2024Jul 05, 2024
First Class Series India A vs England Lions 2024Jan 17, 2024Feb 04, 2024
First Class Series South Africa A vs India A 2023Dec 11, 2023Dec 29, 2023
First Class Series South Africa A vs West Indies A 2023Nov 21, 2023Dec 05, 2023
First Class Series Australia A vs New Zealand A 2023Aug 27, 2023Sep 07, 2023
First Class Series Sri Lanka A vs South Africa A 2023Jun 12, 2023Jun 22, 2023
First Class Series Essex vs Ireland 2023May 26, 2023May 28, 2023
First Class Series Bangladesh A vs West Indies A 2023May 16, 2023Jun 02, 2023
First Class Series Zimbabwe A vs Pakistan Shaheens 2023May 03, 2023May 13, 2023
Headley-Weekes Tri-Series 2023Apr 19, 2023May 06, 2023
First Class Series New Zealand A vs Australia A 2023Mar 31, 2023Apr 11, 2023
First Class Series Sri Lanka A vs England Lions 2023Jan 30, 2023Feb 07, 2023
Sri Lanka A vs Australia A 2022Jun 14, 2022Jun 21, 2022