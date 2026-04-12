West Indies Championship Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Apr 12, 2026
02:00 PM
Ronald Webster Park, The Valley
Apr 12, 2026
02:00 PM
Arnos Vale Ground, Kingstown
Apr 12, 2026
03:00 PM
Sabina Park, Kingston
Apr 19, 2026
02:00 PM
Ronald Webster Park, The Valley
Apr 19, 2026
02:00 PM
Arnos Vale Ground, Kingstown
Apr 19, 2026
03:00 PM
Sabina Park, Kingston
Apr 26, 2026
02:00 PM
Ronald Webster Park, The Valley
Apr 26, 2026
02:00 PM
Arnos Vale Ground, Kingstown
Apr 26, 2026
03:00 PM
Sabina Park, Kingston
May 10, 2026
02:00 PM
TT Red Force vs Barbados Pride
West Indies Championship
Queen's Park Oval, Port of Spain
May 10, 2026
02:00 PM
Guyana Harpy Eagles vs West Indies Academy
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence
May 17, 2026
02:00 PM
Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force
West Indies Championship
Providence Stadium, Providence