West Indies Championship Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 12, 2026

02:00 PM

Ronald Webster Park, The Valley

Apr 12, 2026

02:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Apr 12, 2026

03:00 PM

Jamaica Scorpions vs Barbados Pride

West Indies Championship

Sabina Park, Kingston

Apr 19, 2026

02:00 PM

Ronald Webster Park, The Valley

Apr 19, 2026

02:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Apr 19, 2026

03:00 PM

Jamaica Scorpions vs Barbados Pride

West Indies Championship

Sabina Park, Kingston

Apr 26, 2026

02:00 PM

Ronald Webster Park, The Valley

Apr 26, 2026

02:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Apr 26, 2026

03:00 PM

Jamaica Scorpions vs Barbados Pride

West Indies Championship

Sabina Park, Kingston

May 10, 2026

02:00 PM

TT Red Force vs Barbados Pride

West Indies Championship

Queen's Park Oval, Port of Spain

May 10, 2026

02:00 PM

Providence Stadium, Providence

May 17, 2026

02:00 PM

Guyana Harpy Eagles vs TT Red Force

West Indies Championship

Providence Stadium, Providence

West Indies Championship Team List

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Guyana Harpy Eagles

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TT Red Force

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Barbados Pride

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Jamaica Scorpions

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Leeward Islands Hurricanes

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Windward Islands Volcanoes

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West Indies Academy

West Indies Championship Stadiums

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Providence Stadium

Providence, Guyana

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Ronald Webster Park

The Valley, Anguilla

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Arnos Vale Ground

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

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Sabina Park

Kingston, Jamaica

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Queen's Park Oval

Port of Spain, Trinidad and Tobago