H2h Sharjah vs Dubai List a Emirates D50 08.04.2026

List a

SHA
SHA

268

DUB
DUB

293

Sharjah vs Dubai

T10, Emirates D10

SHASharjah

150

DUBDubai

159

T10, Emirates D10

SHASharjah

88

DUBDubai

136

T20, Emirates D20

SHASharjah

DUBDubai

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