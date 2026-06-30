Inter Provincial Cup Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 30, 2026
09:45 AM
North-West Warriors vs Leinster Lightning
Inter Provincial Cup
No info
Jul 02, 2026
09:45 AM
Northern Knights vs North-West Warriors
Inter Provincial Cup
No info
Jul 07, 2026
09:45 AM
Leinster Lightning vs Northern Knights
Inter Provincial Cup
No info
Jul 09, 2026
09:45 AM
Leinster Lightning vs North-West Warriors
Inter Provincial Cup
No info
Jul 14, 2026
09:45 AM
Northern Knights vs Leinster Lightning
Inter Provincial Cup
No info
Jul 16, 2026
09:45 AM
North-West Warriors vs Northern Knights
Inter Provincial Cup
No info
Jul 23, 2026
09:45 AM
Finalist 1 vs Finalist 2
Inter Provincial Cup
No info