Inter Provincial Cup Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 30, 2026

09:45 AM

No info

Jul 02, 2026

09:45 AM

No info

Jul 07, 2026

09:45 AM

No info

Jul 09, 2026

09:45 AM

No info

Jul 14, 2026

09:45 AM

No info

Jul 16, 2026

09:45 AM

No info

Jul 23, 2026

09:45 AM

Finalist 1 vs Finalist 2

Inter Provincial Cup

No info

Inter Provincial Cup Team List

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North-West Warriors

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Leinster Lightning

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Northern Knights