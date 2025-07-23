List-A Series Namibia vs Uganda Cricket Live Score 2026

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List-A Series Namibia vs Uganda Team List

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Namibia

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Uganda

List-A Series Namibia vs Uganda Stadiums

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United Cricket Club Ground

Windhoek, Namibia