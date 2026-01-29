H2h Madhya Pradesh vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

MAP
MAP
MAH
MAH
Madhya Pradesh vs Maharashtra

First class, Ranji Trophy

MAPMadhya Pradesh

MAHMaharashtra

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

MAPMadhya Pradesh

153

MAHMaharashtra

132