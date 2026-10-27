Match details Madhya Pradesh vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026

T20

MAP
MAP
MAH
MAH

Match Info

Match:Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
Date:Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
Toss:no information yet
Time:Sunday, November 22, 2026 08:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Madhya Pradesh Squad

PlayersBatham Rahul, Chouhan Rishabh, Hirwani Mihir, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Avesh, Khan Mohd Arshad, Khejroliya Kulwant, Patidar Rajat, Sahani Parth, Sharma Shubham, Solanki Sagar, Thakur Rakesh
Benchno information yet

Maharashtra Squad

PlayersBachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet