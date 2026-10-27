Match details Madhya Pradesh vs Maharashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 22.11.2026
Match Info
|Match:
|Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026
|Date:
|Monday, November 16, 2026 - Sunday, December 06, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Sunday, November 22, 2026 08:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Madhya Pradesh Squad
|Players
|Batham Rahul, Chouhan Rishabh, Hirwani Mihir, Iyer Venkatesh, Jain Saransh, Kartikeya Kumar, Khan Avesh, Khan Mohd Arshad, Khejroliya Kulwant, Patidar Rajat, Sahani Parth, Sharma Shubham, Solanki Sagar, Thakur Rakesh
|Bench
|no information yet
Maharashtra Squad
|Players
|Bachhav Satyajeet, Bawne Ankit, Bhandari Mandar, Gaikwad Ruturaj, Ghosh Ramakrishna, Hangargekar Rajvardhan, Jadhav Kedar, Kazi Azim, Kulkarni Arshin, Mhatre Siddharth, Naik Nikhil, Ostwal Vicky, Pandit Sunny, Pawale Vijay, Rathod Rushabh, Shinde Dhanraj, Solanki Prashant
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet